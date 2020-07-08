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Уфа вошла в число самых спортивных городов России

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфа вошла в число самых спортивных городов России Фото: Валерий Шахов

Столица Башкирии вошла в число самых спортивных городов России, сообщили в пресс-службе республиканского Минспорта со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного в июне независимым исследовательским агентством Zoom Market в крупных городах страны.

Как заявили более 70% респондентов, занимающихся спортом, они не прекращали своих занятий во время действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии COVID-19.

57% из них сообщили, что занимались спортом дома, 41% — на улице.

Выяснилось, что жители Махачкалы, Москвы и Краснодара больше других россиян занимаются спортом.

«Самыми спортивными городами стали Махачкала, Краснодар и Москва. Далее следуют Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Екатеринбург, Симферополь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск, Саратов, Уфа, Волгоград, Пермь, Астрахань и Иваново», — говорится в сообщении Zoom Market.
54% опрошенных занимаются спортом в фитнес-клубах, 24% — посещают секции единоборств, кроссфита и йоги. Еще 19% респондентов предпочитают заниматься на свежем воздухе бегом, воркаутом и велоспортом.

Проведенный опрос показал, что футболом и хоккеем занимаются не более 3% россиян. Для сравнения: в 2018 году этот показатель равнялся 2%.

Социологический опрос проводился в 20 российских городах методом личных интервью. Общая выборка составила почти 2,2 тысячи респондентов.

Галина Бахшиева
Теги: Zoom Market, опрос, спорт
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