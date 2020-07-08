В Башкирии по юго-востоку сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
В Башкирии по юго-востоку сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии по юго-востоку сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности. Опасных и неблагоприятных явлений не прогнозируется, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.
По данным синоптиков, с 20.00 часов 8 июля до 20.00 часов 9 июля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем 30-35.
В Уфе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов, днем 31-33.