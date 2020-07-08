Глава Башкирии Радий Хабиров предложил увеличить финансирование на установку пандусов

В 2021 году финансирование программ по организации безбарьерной среды у подъездов многоквартирных домов будет увеличено в три раза. Такое предложение озвучил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе заседания координационного совета по делами инвалидов при правительстве республики.

Говоря о развитии доступной среды, вице-премьер – министр жилищно-коммунального хозяйства региона Борис Беляев отметил, что в рамках программы ремонта подъездов заложены средства на установку элементов безбарьерной среды. В 2020 году на эти цели заложено порядка 1,5 млн рублей.

Участники обсудили вопросы реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения комфортного доступа инвалидов в социальные объекты и жилые помещения.

Открывая заседание, руководитель региона обозначил ключевые направления работы. В их числе – создание на базе реабилитационных центров служб ранней помощи для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры, обустройство жилых помещений инвалидов для создания доступной среды.

«Мы работали и работаем в чрезвычайном режиме, – сказал Радий Хабиров. – К сожалению, ситуация с коронавирусом стала для нас уже привычной, а вопросы, требующие решения, остаются. Проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья нужно заниматься последовательно и регулярно. Только так можно достичь успеха».

По словам вице-премьера – министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, в регионе растёт число детей-инвалидов.

В то же время ранняя реабилитация могла бы решить многие проблемы этой группы населения.

Ленара Иванова подчеркнула, что средства, выделяемые на раннюю помощь, – речь идёт о 13 млн рублей ежегодно – дают возможность детям с ограниченными возможностями здоровья ходить в обычные школы и детские сады.

Этот тезис подтверждает председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов РБ и общественной организации «Содействие» Людмила Сахапова.

Как показывает опыт, до 80 процентов подопечных «Содействия», ставших членами программы ранней помощи, не испытывают проблем с социализацией, отмечает она.

Радий Хабиров предложил проработать вопрос, объединив в этой части усилия регионального здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

О развитии адаптивной физической культуры рассказал министр молодёжной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. Он сообщил, что более 180 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, но используют эту возможность менее 20 процентов из них. Доля граждан за последние шесть лет выросла в 2,8 раза, республика является одним из лидеров по развитию адаптивной физкультуры в стране, но, как отметил Руслан Хабибов, предстоит сделать еще очень многое.

В числе проблем отрасли руководитель Минспорта РБ отметил острую нехватку квалифицированных тренеров, прежде всего в сельских районах. Несколько десятков таких специалистов ежегодно выпускает Башкирский институт физической культуры, однако низкая зарплата заставляет их искать работу в других областях.

Глава Башкортостана поддержал предложение ведомства, поручив выделить в программе «Сельский тренер» квоту для преподавателей адаптивной физкультуры.

«Этим вопросом нужно заниматься на уровне муниципалитетов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Программа «Сельский тренер» поможет привлечь специалистов, но дальше нужно организовывать работу на местах».

По поручению Радия Хабирова координационный совет по делам инвалидов будет собираться ежеквартально.