Фото: ИА «Башинформ» В Уфу для строительства тактильной площадки приглашают волонтеров со всей России Фото: ИА «Башинформ»

Центр «Ломая барьеры» приглашает волонтеров со всей России принять участие в создании инклюзивной тактильной площадки в Уфе.

Об этом сообщается на официальной странице центра в Instagram.

Тактильные площадки располагаются в городских парках, под открытым небом и состоят из тактильной стены, тактильной дорожки и сенсорных клумб, общая площадь каждой площадки не более 100 квадратных метров.

Центр приглашает неравнодушных, позитивных, любознательных, веселых и легких на подъем волонтеров, которые готовы на несколько дней приехать в Уфу (с 28 июля по 1 августа). Их обеспечат жильем и питанием, познакомят с городом, местной кухней и достопримечательностями.

Для участия не требуется особенных навыков и способностей, также не надо специального образования.

Девушкам предложат заняться цветами и покраской пергол, а парням — их установкой, а также земляными и бетонными работами.

Чтобы приехать в Уфу для строительства тактильной площадки, необходимо заполнить анкету.