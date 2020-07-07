В Уфу для строительства тактильной площадки приглашают волонтеров со всей России
В Уфу для строительства тактильной площадки приглашают волонтеров со всей России Фото: ИА «Башинформ»
Центр «Ломая барьеры» приглашает волонтеров со всей России принять участие в создании инклюзивной тактильной площадки в Уфе.
Об этом сообщается на официальной странице центра в Instagram.
Тактильные площадки располагаются в городских парках, под открытым небом и состоят из тактильной стены, тактильной дорожки и сенсорных клумб, общая площадь каждой площадки не более 100 квадратных метров.
Центр приглашает неравнодушных, позитивных, любознательных, веселых и легких на подъем волонтеров, которые готовы на несколько дней приехать в Уфу (с 28 июля по 1 августа). Их обеспечат жильем и питанием, познакомят с городом, местной кухней и достопримечательностями.
Для участия не требуется особенных навыков и способностей, также не надо специального образования.
Девушкам предложат заняться цветами и покраской пергол, а парням — их установкой, а также земляными и бетонными работами.
Чтобы приехать в Уфу для строительства тактильной площадки, необходимо заполнить анкету.