Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.34 ↑

EUR 80.55 ↓

7 июля Вторник

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
07.07.20: всего с COVID-19 - 5686, за сутки - 48 новых заражений. В стационарах - 416 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфу для строительства тактильной площадки приглашают волонтеров со всей России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфу для строительства тактильной площадки приглашают волонтеров со всей России Фото: ИА «Башинформ»

Центр «Ломая барьеры» приглашает волонтеров со всей России принять участие в создании инклюзивной тактильной площадки в Уфе.

Об этом сообщается на официальной странице центра в Instagram.

Тактильные площадки располагаются в городских парках, под открытым небом и состоят из тактильной стены, тактильной дорожки и сенсорных клумб, общая площадь каждой площадки не более 100 квадратных метров.

Центр приглашает неравнодушных, позитивных, любознательных, веселых и легких на подъем волонтеров, которые готовы на несколько дней приехать в Уфу (с 28 июля по 1 августа). Их обеспечат жильем и питанием, познакомят с городом, местной кухней и достопримечательностями.

Для участия не требуется особенных навыков и способностей, также не надо специального образования.

Девушкам предложат заняться цветами и покраской пергол, а парням — их установкой, а также земляными и бетонными работами.

Чтобы приехать в Уфу для строительства тактильной площадки, необходимо заполнить анкету.

ИА «Башинформ»
Теги: Ломая барьеры, волонтеры, тактильная стена
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки. Трагический случай произошел в городе Мелеузе 4 июля. По предварительным данным пре
В Уфе двое детей попали под колеса иномарки - видео
В Уфе вечером 3 июля двое детей попали под колеса иномарки. По данным столичной Госавтоинспекции, 67-летняя уфимка за рулем Toyota RAV 4, двигаясь по ули
В Башкирии во встречном ДТП погибла женщина-водитель Kia Spectra
В Баймакском районе Башкирии 6 июля произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД РБ, автоавария произошла около 10.00 часов на 109 км автодороги Магнитогор
ВК «Урал» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России Мачеем Музаем
Волейбольный клуб «Урал» в соперничестве с отечественными клубами и командами Италии, Польши выиграл борьбу за лучшего бомбардира чемпионата России. Диаг
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть