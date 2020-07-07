Фото: Олег Яровиков От укусов клещей в Башкирии пострадали более 8 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии растет число пострадавших от укусов клещей, констатировала во вторник на оперативном совещании в мэрии Уфы представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева.

«По состоянию на 7 июля, в медицинские организации Башкирии с нарастающим итогом обратились 8 100 человек, пострадавших от укусов клещей. 3 111 из 8 100 пострадавших — дети, — подчеркнула она. — Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом».

Центром гигиены и эпидемиологии Башкирии уже исследованы более 7,3 тысячи клещей, снятых с людей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 1,1 процента.

«Одним из важных направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасных в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», — отметила представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии.