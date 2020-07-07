Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 48 человек Фото: Олег Яровиков

За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось в Башкирии на 48 человек и достигло 5 686, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 140,4 случая, — констатировала во вторник на оперативном совещании в мэрии Уфы представитель Роспотребнадзора Зульфия Камаева. — Показатель распространения новой коронавирусной инфекции в регионе составил единицу».

При этом в Уфе зарегистрировано 1 955 случаев COVID-19, 22 из которых выявлены за последние сутки. Показатель заболеваемости в башкирской столице составляет сейчас 171,5 случая на каждые 100 тысяч уфимцев, добавила Зульфия Камаева.