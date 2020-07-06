Фото: Олег Яровиков В Уфе отключили фонтан «Танцующие журавли» Фото: Олег Яровиков

Фонтан «Танцующие журавли», расположенный в сквере «Дубки» у ГДК в Уфе, отключили.

Торжественное открытие реконструированного общественного пространства состоялось 30 июня.

Однако 6 июля горожане сообщили о том, что фонтан больше не работает, его поверхность обнесена сигнальной лентой, технологические отверстия открыты.

«На фонтане «Танцующие журавли» проводятся работы по настройке. В частности, регулируется высота выброса воды вертикальных форсунок, и тех, что воспроизводят эффект арки. Также после завершения настроек на фонтане будет воспроизводиться эффект тумана во время музыкально-световых шоу. Администрация Уфы призывает жителей города с пониманием отнестись к проводимым работам», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.