Программное обеспечение из Башкирии рекомендовано к тиражированию в России

Цифровое решение — «Программа для автоматизации процессов в органах власти и взаимодействия с населением «Открытый регион», разработанное республиканским центром информационных технологий «Открытый Регион», победило во всероссийском конкурсе среди отечественных решений и практик. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии.

Всероссийский конкурс проводился Аналитическим центром при правительстве России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Программе из Башкирии присвоена победа за конкурентоспособность среди отечественных решений, преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющих высокий потенциал. IT-решение признано целесообразным для тиражирования в регионах», — заявила пресс-секретарь Минцифры Башкирии Алевтина Даутова.

В конкурсном отборе участвовали российские компании — разработчики цифровых решений. В общей сложности поступило 300 заявок по 12 номинациям. Из 300 заявок более 200 прошли предварительный отбор и были оценены экспертами.

«Программное обеспечение из Башкирии «Открытый регион» признано одним из лучших в России, наряду с продуктами таких компаний как ABBYY, Сбербанк, Электронные Офисные Системы и Directum», — добавила Алевтина Даутова.