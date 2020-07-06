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Программное обеспечение из Башкирии рекомендовано к тиражированию в России

ОБЩЕСТВО

Цифровое решение — «Программа для автоматизации процессов в органах власти и взаимодействия с населением «Открытый регион», разработанное республиканским центром информационных технологий «Открытый Регион», победило во всероссийском конкурсе среди отечественных решений и практик. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии.

Всероссийский конкурс проводился Аналитическим центром при правительстве России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Программе из Башкирии присвоена победа за конкурентоспособность среди отечественных решений, преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющих высокий потенциал. IT-решение признано целесообразным для тиражирования в регионах», — заявила пресс-секретарь Минцифры Башкирии Алевтина Даутова.
В конкурсном отборе участвовали российские компании — разработчики цифровых решений. В общей сложности поступило 300 заявок по 12 номинациям. Из 300 заявок более 200 прошли предварительный отбор и были оценены экспертами.

«Программное обеспечение из Башкирии «Открытый регион» признано одним из лучших в России, наряду с продуктами таких компаний как ABBYY, Сбербанк, Электронные Офисные Системы и Directum», — добавила Алевтина Даутова.

Галина Бахшиева
Теги: конкурсы, информационные технологии, Минцифра РБ, Открытый регион
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