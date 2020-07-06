Фото: ИА «Башинформ» Глава Башкирии вновь поручил усилить борьбу с пьяными водителями Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров 6 июля на оперативном совещании в правительстве РБ вновь дал поручение руководству Госкомтранса и Госавтоинспекции усилить борьбу с нетрезвыми водителями. Это связано с произошедшими в июне пьяными ДТП, в которых погибли несовершеннолетние.

«На этой неделе приступайте к этой истории. «Пьяни» много разъезжает, начинайте, усиливайте. Там целый ряд профилактических мер по линии ГИБДД, они умеют это делать. Я молчу, когда все хорошо, и динамика неплохая по смертности на дорогах. Но подряд два таких случая говорят о том, что не боятся садиться пьяными за руль. И это наша недоработка – вы должны это исправлять. К концу недели доложите, что вы сделали по этой части», — поручил Радий Хабиров руководителю регионального Госкомтранса Алану Марзаеву.