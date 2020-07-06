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Глава Башкирии поручил наградить спасателей, предотвративших гибель жильцов дома в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ | Видео: МЧС РБ

Глава Башкирии поручил наградить спасателей, предотвративших гибель жильцов дома в Уфе Фото: МЧС по РБ | Видео: МЧС РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил наградить спасателей, совершивших в прошедшие выходные подвиг. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке» 6 июля.

Как сообщало агентство «Башинформ», в минувшее воскресенье сотрудники МЧС России спасли из пожара почти два десятка человек из них 6 детей, некоторые из которых ещё груднички. Одну пожилую пару буквально на руках отнесли в «скорую».

«Благодаря своевременным действиям всех никто не погиб. Тех, кто проявил особое мужество, наградим. А я по-прежнему прошу всех беречь себя и близких. Тем более на этой неделе, которая по прогнозам синоптиков обещает быть жаркой, и вместе с тем, пожароопасной», — написал Радий Хабиров.

Между тем в регионе продолжается установка пожарных извещателей. Установлено уже 193 тысячи приборов.

«Тем, у кого небольшие доходы, мы предоставляем их бесплатно. Этому мы уделяем большое внимание, и будем продолжать двигаться в этом направлении. Надо мной, кстати, в одно время даже посмеивались, что я, руководитель такого большого региона, ношусь с пластмассовыми коробочками. А в результате мы уже спасли 400 человек, в том числе 160 детей», — отметил руководитель Башкирии.

У кого пожарных извещателей еще нет, заявку на них можно оставить по телефону: 8 (347) 272-00-24 или на официальном сайте Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.

ИА «Башинформ»

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Теги: МЧС РБ, награды, глава РБ
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