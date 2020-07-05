В этом году причиной 90% лесных пожаров Башкирии стал человеческий фактор

На территории лесного фонда Башкирии в период с 20 апреля по 3 июля 2020 года зарегистрировано 33 лесных пожара, из которых 29 или порядка 90% от общего числа возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем. В одном случае причиной ЧП стал переход огня с земель иных категорий, в трех местах леса загорелись от грозового разряда. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 291 гектар.

Сейчас в Башкирии прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. В Зилаирском и Учалинском районах – 5 класс.

Минлесхоз РБ напоминает, что с 22 июня в регионе введен особый противопожарный режим, во время которого нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа:

— на граждан — в размере от 4 до 5 тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

— на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.