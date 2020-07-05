В Башкирии запускается интерактивная система «Карта заботы»

Проект «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» продолжит деятельность по усовершенствованной системе.

Совместно с Министерством цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан планируется ввести специальную СRМ-систему, которая позволит в дальнейшем автоматизировать всю работу. В базу войдут те категории граждан, которые нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Человек звонит в колл-центр по номеру 8-800-201-89-03, и вся информация о его нуждаемости уже высвечивается, мы можем быстро среагировать на заявку, — пояснили в региональном исполкоме «ЕР». — А те, кого нет в базе, пройдут проверку через соцработников, сельсоветы, домкомы и, при необходимости, им будет оказана помощь».

Карта должна быть максимально конкретной, поэтому сейчас профильные министерства, ведомства и общественные организации составят список лиц, которые войдут в систему. Далее планируется сформировать смету помощи, попечительский совет и запустить программу ближе к осени текущего года.