В интернете появился ролик «Письмо в Рыбинск», снятый учебной телестудией в Уфе

В интернете появился трогательный ролик «Письмо в Рыбинск», снятый в Уфе детской школой телевидения «Телешко». Как рассказали в компании, постановочный сюжет посвящается детям – труженикам тыла. В нем эвакуированный в Уфу мальчик-подросток пишет письмо матери и бабушке в Рыбинск. Из этого города на Волге в Ярославской области в конце 1941 года в столицу Башкирии перевезли авиационный завод. Его разместили на площадях завода комбайновых моторов. Так в Уфе появился завод №26, который позже стал называться УМПО.

«В годы войны на нем было выпущено более 51 тыс. авиационных моторов. Каждый третий советский боевой самолет летал на уфимских двигателях. Их делали уфимцы и эвакуированные специалисты из Рыбинска, Воронежа, Москвы, Ленинграда. Их дети и внуки сняли этот душевный ролик», — рассказали в «Телешко». Сюжет снят в стиле военного времени, также в нем используются документальные фотоматериалы.