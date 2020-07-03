Фото: Олег Яровиков В Башкирии на голосовании был обеспечен достаточно хороший общественный контроль - НОМ Фото: Олег Яровиков

По итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Республика Башкортостан показала еще больший показатель по явке, который прогнозировали эксперты. Такое мнение высказали представители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Причем явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ превысила явку на голосовании по Конституции 1993 года и достигает в республике 90,83%, или 2 млн.763 тыс. 98 проголосовавших человек.

Ассоциация НОМ и региональное отделение Корпус «За чистые выборы» в РБ подготовили и обучили до 300 наблюдателей. Почти все из них осуществляли свое общественное наблюдение на время всего периода голосования, что помогло экспертам более эффективно осуществлять мониторинг ситуации и проанализировать основные аспекты прошедшего голосования.

По мнению экспертов, существенное влияние на увеличение явки оказало два основных фактора: 1. Длительность в 7 дней, включая и основной день голосования 1 июля, который был не рабочим, что позволило прийти на участки всем желающим; 2. Основная часть информационного пространства была заполнена тематикой голосования, причем была и откровенная агитация со стороны отдельных лидеров общественного мнения как «за», так и «против», благодаря чему развернулась достаточно широкая дискуссия, в том числе и с участием молодежи в социальных сетях. Помимо всего прочего, на территории республики к голосованию активно призывали и различного рода акции, такие как «яйца по рублю», сельскохозяйственные ярмарки, розыгрыши призов, скидки в различных магазинах.

В столице республики активность составила 86,85%, средняя по городам (кроме г. Уфы) – 88,28 %, средняя по районам – 93,73 %.

Число голосов участников голосования, поданных по позиции «да» – 2 млн. 448 тыс. 685 человек (88,68%), По городу Уфе – 83%, по городам – 86,73%, по районам – 91,95%.

Представители НОМ отмечают, что явка не везде была однородная по своим показателям даже в пределах одного города. К примеру, в Уфе СМИ не раз писали про выбивающиеся из общей картины низкие показатели явки на УИК №371, на котором присутствовали наблюдатели и представители СМИ. Анализ показал, что и на 371, и на участковых избирательных участках, находящихся вблизи него, также наблюдались низкие показатели по явке (ниже, чем средние по г. Уфе). Что касается самого УИКа 371, то он традиционно имел низкие показатели явки. Например на выборах депутатов Госсобрания — Курултая в 2018 г. явка составила 15,11%, на выборах Главы РБ в 2019 г. — 49,38%, на голосовании в 2020 году — 33,12%.

«Участок небольшой и в основном избиратели, проживающие на территории этого района, живут в старых постройках с не самым лучшим состоянием. А район 371 УИКа один из самых неблагоустроенных районов Уфы, если не брать в расчет окраины города. Многие дома на переулке Пархоменко, дома 6 – 12 , уже давно требуют своего расселения, а прямо напротив стоят дорогостоящие многоэтажки бизнес-класса, что не может не вызывать противоречивые эмоции у людей», – прокомментировал координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РБ Михаил Артамонов.

По мнению экспертов Ассоциации «НОМ», инициатива по семидневному голосованию Центральной избирательной комиссии не только увеличила явку, но и разграничила поток людей по дням для наиболее эффективного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и защиты здоровья граждан. Что касается соблюдения санитарных норм на участках, все наблюдатели НОМ фиксировали очень высокий уровень защищенности даже в дальних районах.

Вся поступающая информация о нарушениях на карте сообщений проходила тщательную проверку и в зависимости от действительности делилась на категории «информационное сообщение», «фейк» и «проблема».

По линии независимого общественного мониторинга поступило всего 10 сообщений о нарушениях, 9 из которых не подтвердилось и являются недостоверной информацией, в трех случаях понадобился выезд экспертной выездной группы для уточнения информации. Получение комментария по ситуации в участковой избирательной комиссии от Территориальной избирательной комиссии требовалось два раза.

Эксперты независимого общественного мониторинга отмечают небольшое количество обращений о нарушениях в процессе проведения голосования по поправкам в Конституцию в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями, что подтверждается и тем, что количество обращений в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан составляет 48 обращений, в основной день голосования – семь.

«Мы считаем, что в регионе был обеспечен достаточно хороший общественный контроль. Всего же в нашем регионе по данным Общественной Палаты Республики Башкортостан наблюдатели представлены численностью 13 тыс. 406, назначенных Общественной палатой Республики Башкортостан и Общественной палатой Российской Федерации. Также для освещения голосования было аккредитовано 474 представителя СМИ из 117 редакций средств массовой информации», — отмечают в НОМ.

Необходимо подчеркнуть, что не весь информационный поток, прошедший проверку экспертами, явился достоверным. Например, опубликованная 29 июня на сайте издания Ufa1.ru статья, повествующая об агитации и нарушениях в плане отсутствия наблюдателей на УИК №104, не подтвердилась ни Территориальной избирательной комиссией Кировского района г. Уфы, ни информацией от действительно присутствовавших там наблюдателей и экспертной выездной группы, сообщили в Ассоциации НОМ.