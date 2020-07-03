Фото: пресс - служба главы Башкортостана В Кушнаренково приведут в порядок поликлинику районной больницы Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В своих обращениях к главе Башкортостана в социальных сетях жители района просили обратить внимание на состояние поликлиники Кушнаренковской центральной районной больницы. Техническое состояние объекта неудовлетворительное – нарушена конструктивная целостность здания, по всему периметру массовые трещины, создающие угрозу жизни и здоровью пациентов. При этом само здание не признали аварийным. Оно находится в ограниченно работоспособном состоянии, для его дальнейшей безопасной эксплуатации усилили фундамент, врачи ведут здесь приём. Более того, при нормативе 150 посещений в смену поликлиника принимает более 300 человек в день.

Радий Хабиров в ходе рабочей поездки осмотрел помещения поликлиники, пообщался с медперсоналом и пациентами, поинтересовался, каких специалистов не хватает. По словам главного врача Ольги Шайхутдиновой, есть потребность в кардиологе, детском хирурге, наркологе, психиатре, фтизиатре.

Руководитель региона поручил Минздраву РБ представить предложения по строительству новой поликлиники или модернизации существующей. Обращаясь к пациентам, Радий Хабиров отметил, что лечебное учреждение приведут в порядок.