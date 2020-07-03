Фото: Олег Яровиков «Статус доблести и славы Уфа получила по праву» - Евгений Семивеличенко Фото: Олег Яровиков

С волнением и гордостью наш коллектив воспринял новость о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести и славы, сказал управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, председатель Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгений Семивеличенко.

﻿«Этот статус столица республики получила по праву. — отметил он. — Вклад нашего завода в Победу исчисляется не только цифрами, хотя они внушительны. За годы войны здесь выпущено более 51 тысячи авиационных моторов. Но все же в первую очередь это судьбы многих сотен эвакуированных людей из Рыбинска, Ленинграда, Москвы, Воронежа, для которых Уфа стала вторым домом. Благодаря самоотверженной работе в тылу уфимские моторостроители обеспечили преимущество отечественной авиации в боях на фронтах Великой Отечественной войны».

Историческая справка от ПАО «ОДК-УМПО»

: В годы Великой Отечественной войны Уфа приняла более 75 тысяч эвакуированных из Рыбинска, Ленинграда, Воронежа и Москвы. Эвакуированные на территорию Уфимского моторного завода № 384 предприятия – Рыбинский завод № 26, заводы № 234 и № 451 из г. Ленинграда, частично № 219 из Подмосковья и Воронежское конструкторское бюро – а также уфимский завод № 338 (дизельный) были слиты в один производственный коллектив. Объединенное предприятие стало называться Государственный союзный ордена Ленина завод № 26 Народного комиссариата авиационной промышленности. Коллектив завода обеспечивал фронт моторами, работая в тяжелейших условиях, без выходных. За годы войны здесь было выпущено более 51 тысячи авиационных моторов. Самый массовый советский мотор периода Великой Отечественной войны – М-105ПФ, выпускавшийся в Уфе с 1942 года, стоял на многих истребителях типа «Як», а также на истребителях «ЛаГГ-3», редукторные варианты мотора – на бомбардировщиках конструкции Петлякова, Архангельского. С 1943 года в цехах завода изготавливали еще более мощные моторы ВК-107А. На конец войны самолет Як-9У с ВК-107А был рекордсменом по скорости среди серийных самолетов с поршневыми моторами.В 1941 году на заводе появились первые комсомольско-молодежные фронтовые бригады. Выполнение производственных норм доходило до 1200%. К концу войны на заводе было более 300 таких молодежных бригад. В 1942 году по инициативе коллективов Уфимского и Куйбышевского заводов объявляется Всесоюзное соцсоревнование работников Авиационной промышленности по выпуску изделий оборонного профиля. Было учреждено Переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны (ГКО). Коллектив завода 23 раза завоевывал переходящее Красное Знамя ГКО. После войны оно было оставлено заводу на вечное хранение. 2 июля 1945 года за выполнение заданий правительства по производству авиационных двигателей уфимский ордена Ленина завод № 26 – единственный в Башкирии – был награжден орденом Красного Знамени. Орден Красного Знамени вручался исключительно за боевые действия и заслуги, что приравняло труд уфимских моторостроителей в годы Великой Отечественной войны к ратному подвигу.