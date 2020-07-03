В Уфе заработало бесплатное социальное такси

В Уфе заработало социальное такси, сообщили в региональном Минтруде.

Услугами социального такси «Deafмобиль» могут бесплатно воспользоваться пять раз в месяц инвалиды I группы, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их лица.

«Водители «Deafмобиля» выезжают по заказам ежедневно без перерывов и выходных с 7 до 22 часов. При посадке пассажиру необходимо предъявить справку об инвалидности и документ, удостоверяющий личность», — добавили в пресс-службе ведомства.

Заявки на обслуживание такси принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефонам: 8(347)284-55-22 и 8-963-894-14-31.

Как сообщал «Башинформ», проект реализует Региональная организация Всероссийского общества глухих по РБ на грантовые средства главы республики на развитие гражданского общества при поддержке Минтруда Башкирии.

По последним данным, в Уфе проживают более 9 тысяч инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Социальный проект нацелен на повышение транспортной доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.