Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии по вине горе-матери у двоих ее детей развилось паразитарное заболевание кожи Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Агидели инициировала возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми. Как сообщает издание «Огни Агидели», мать двоих малолетних детей не заботилась об их здоровье, вела разгульный образ жизни. В итоге несовершеннолетних поместили в приют, а женщину обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным местной прокуратуры, 48-летняя жительница города вела аморальный образ жизни, а также должным образом не кормила своих детей, халатно относилась к их воспитанию и здоровью. Это повлияло на психофизическое состояние детей. Также у ребят развилось паразитарное заболевание кожи — педикулез (вшивость).

«В связи с нахождением детей в социально опасном положении, они были обследованы работниками медучреждения и помещены в социальный приют, — сообщили в надзорном ведомстве. — Суд признал женщину виновной и приговорил к уголовному наказанию в виде обязательных работ».