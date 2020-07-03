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В Башкирии по вине горе-матери у двоих ее детей развилось паразитарное заболевание кожи

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по вине горе-матери у двоих ее детей развилось паразитарное заболевание кожи Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Агидели инициировала возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми. Как сообщает издание «Огни Агидели», мать двоих малолетних детей не заботилась об их здоровье, вела разгульный образ жизни. В итоге несовершеннолетних поместили в приют, а женщину обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным местной прокуратуры, 48-летняя жительница города вела аморальный образ жизни, а также должным образом не кормила своих детей, халатно относилась к их воспитанию и здоровью. Это повлияло на психофизическое состояние детей. Также у ребят развилось паразитарное заболевание кожи — педикулез (вшивость).

«В связи с нахождением детей в социально опасном положении, они были обследованы работниками медучреждения и помещены в социальный приют, — сообщили в надзорном ведомстве. — Суд признал женщину виновной и приговорил к уголовному наказанию в виде обязательных работ».

ИА «Башинформ»
Теги: дети, прокуратура
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