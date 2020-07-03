Фото: Валерий Шахов Константин Толкачев поздравил уфимцев с присвоением звания «Город трудовой доблести» Фото: Валерий Шахов

Председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев поздравил жителей Уфы с присвоением городу Уфе звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ подписан президентом России 2 июля.

«Искренне поздравляю всех жителей города, всех, кто сам или чьи предки пережили тяготы военного времени, внесли свой вклад в борьбу с фашистскими захватчиками, – сказал Константин Толкачев. – С ходатайством о присвоении звания к Владимиру Путину обратился парламент республики. Во время голосования по поправкам в Конституцию одновременно велся сбор подписей в поддержку этой инициативы. В итоге было собрано более миллиона подписей. От моего имени в адрес председателя Совета и главы администрации города ушли телеграммы с поздравлениями жителям столицы республики. Надеюсь, муниципалитет передаст их всем уфимцам».

Спикер парламента отметил, что Уфа более чем достойна присвоенного ей этого почетного звания.

«Столица республики в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров, где ковалась Победа, – отметил Константин Толкачев. – Из западных регионов страны в Уфу было передислоцировано 36 предприятий и производств. Уфа с численностью населения 250 тысяч человек приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны Уфа выпустила 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов. Мы гордимся трудовым подвигом нашего старшего поколения. В Уфе установлен памятник труженикам тыла. Массовый трудовой героизм жителей Уфы признан на международном уровне – в декабре 2019 года Международный союз городов-героев принял решение присвоить Уфе почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Теперь подвиг уфимцев удостоен нового почетного звания».