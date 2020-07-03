Фото: администрация Куюргазинского района В селе Бугульчан Куюргазинского района благотворители достраивают местный храм Фото: администрация Куюргазинского района

История строительства храма в селе Бугульчан Куюргазинского района началась в 2010 году. Местный житель Николай Сергеев в поездках по своему родному району не раз обращал внимание, что в деревнях активно строятся мечети, однако возрождением православных церквей никто не занимается всерьез.

Получив благословение митрополита Уфимского и Стерлитамакского Владыки Никона, Николай Николаевич приступил к строительству церкви.

«Мало кто верил, что у меня получится, но, как говорится, вода камень точит. Это же богоугодное дело, поэтому я не отчаивался, когда шло строительство храма. Мне и моим товарищам помогал Господь Бог и Богородица. Вы знаете, у нас среди местного населения есть популярная история, которую здесь знает и стар, и млад. Мне несколько жителей рассказывали, что сама Богородица по ночам сюда являлась и смотрела за ходом строительства. Женщину в белом по ночам и в самом храме видели, и рядом с ним, когда шло строительство. Я уж и батюшке задавал вопрос, мол, ничего не могу понять. «А ты какой храм-то строишь?» – спрашивает батюшка. «Покрова Богородицы», – отвечаю. «Так вот Она и приходит и смотрит…», — рассказывает староста храма Николай Сергеев.

Николай Сергеев

Он сам уроженец Бугульчана. Жил в свое время в Салавате, ему в этом году исполняется 72 года, и своим главным делом в жизни он считает храм. Хотя во время строительства Николаю Сергееву пришлось столкнуться и с равнодушием, и несправедливостью, что ему даже пришлось писать письмо в адрес правительства Башкортостана и в следственные органы.

Три года назад начальник 126-й пожарной части ФГУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по Башкортостану» Сергей Фадеев взял у старосты храма 75 тысяч рублей за лесную делянку, взамен пообещав ему привезти уже заготовленную древесину. Она была необходима для строительства воскресной школы при храме «Покрова Божией Матери». Однако история приобрела своего рода криминальный характер. Выяснилось, что руководитель пожарной части не имел права продавать делянку, так как она была выделена ему как целевая, для улучшения жилищных условий. Потом Фадеев пытался вернуть деньги и в итоге вместо положенных 50 кубометров леса, старосте храма привезли только 35.

Николай Николаевич долгие два года добивался справедливости и вот в мае этого года он получил ответ от начальника главного управления МЧС России по Башкортостану Марата Латыпова, что по итогам проверки и заседания комиссии ведомства Сергей Фадеев был уволен с занимаемой должности за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

«Я верю, что Бог всегда карает людей за обман и за бесчестие. Конечно, бывает обидно, когда тебя обманывают или совсем не идут навстречу. За все эти годы, сколько я строил храм, и сколько он уже действует к нам ни разу не заходили представители прежней администрации района. И было очень приятно, когда новый глава района Юлай Талхович вместе со своей супругой Лилией Игоревной зимой в первый раз посетили наш храм, спросили, нужна ли какая-то помощь. Я тогда не нашелся сразу, что ответить, однако мне даже не пришлось просить, нам решил помогать Благотворительный фонд поддержки социального развития Куюргазинского района, куратором которого является супруга нашего главы. Вы знаете, можно сказать, выросли крылья, им за это огромное человеческое спасибо», — делится своими впечатлениями Николай Николаевич.

Куратор Благотворительного фонда поддержки и социального развития Куюргазинского района Лилия Михайлова рассказала агентству «Башинформ», что она впервые посетила строящийся храм 4 февраля 2020 года, по приглашения епископа Салаватского и Кумертауского Владыки Николая и тогда же приняла решение, что поможет достроить церковь в селе Бугульчан.

«Это не первый и, надеюсь, не последний храм, в строительстве которого я принимаю участие. У каждого такого начинания есть свой первый меценат. Здесь – это староста прихода Николай Николаевич, живущий надеждой и желанием закончить строительство. Я всегда встаю на сторону таких людей, для них — это не стройка, это дело жизни! Храм построен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, что для всех верующих людей — символ Веры и Покровительства. На вопрос, кажущийся простым: почему Благотворительный фонд поддерживает подобные проекты — сложно ответить. Я считаю, Вера несёт в себе сохранение и воспитание духовности в детях, надежду взрослым и спасение потерявшим цель и смысл жизни. История России неразрывно связана с Православием и Христианской церковью. Мне нравится, что Русская Православная Церковь хранит традицию приходской школы и воспитания подрастающего поколения. Даже при таком маленьком сельском Храме есть воскресная школа. Мы неоднократно общались с приходскими детьми и были у них на праздниках. В таких детях есть свой внутренний свет и доброта. У них есть шанс сохранить человечность, милосердие, сострадание во взрослом возрасте. Этого многим не хватает сейчас», — отметила Лилия Михайлова.

Лилия Михайлова

По ее словам, фонд планирует и в дальнейшем поддерживать духовные объекты, в частности, осуществить реконструкцию памятника истории Белой Мечети 1904 года села Якшимбет и постройку мечети в деревне Илькинеево.

«От лица жителей села Бугульчан Куюргазинского района выражаю искреннюю благодарность Преосвященнейшему епископу Салаватскому и Кумертаускому Владыке Николаю, всем меценатам и благотворителям за помощь в строительстве Храма Покрова Пресвятой Богородицы!», — сказала Лилия Михайлова.

Староста храма Николай Сергеев уверен, что жители села будут посещать церковь не только во время праздников.

«Вера у каждого человека своя, она должна быть в душе и сердце. После того как наш храм будет окончательно достроен, он станет местом притяжения, где каждый сможет утешить свою душу, исповедоваться и получить моральную поддержку. Каждому из нас воздастся за его деяния и поступки и жизнь надо проживать достойно», — сказал в заключение Николай Сергеев.

В настоящее время на территории Салаватской епархии строится 10 церквей, а всего действует 102 храма, вместе с теми, что находятся в Покровском мужском и Марфо-Мариинском женском монастырях.

В пресс-службе епархии рассказали, что всего она объединяет приходы в административных границах Альшеевского, Аургазинского, Бижбулякского, Давлекановского, Зианчуринского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского, Миякинского, Стерлибашевского, Федоровского и Чишминского районов Башкортостана.