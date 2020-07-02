Фото: Вести-Башкортостан Из роддома РКБ им. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню Фото: Вести-Башкортостан

Из родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню. Девочки появились на свет 4 июня, однако им понадобилось наблюдение медиков, так как вес каждой был около двух килограммов.

Молодые родители из Сибая уже дали имена своим малышкам: Полина, Арина и Ева. Многодетная мама Резеда Арнаутова призналась корреспондентам «Вести-Башкортостан», что различают детей по булавочкам, которые подарил им друг семьи, и теперь памятный знак прикреплен на шапочки девочек.

«Но все равно, материнское сердце чувствует и я уже различаю, кто из них плачет по ночам», — сказала мама тройняшек.