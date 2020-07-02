Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии приглашают принять участие в патриотической акции «Письма Победы» Фото: Олег Яровиков

В июне стартовала Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы», организованная Министерством просвещения Российской Федерации. Акция продлится до 4 июля. Она проводится в целях сохранения преемственности поколений, приобщения детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны.

В рамках акции проводятся различные конкурсы — на знание государственной символики Российской Федерации, сочинений «Письмо на фронт», детских рисунков «Мой прадед – победитель!», поэзии о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Я помню», видеороликов «Я расскажу Вам о Победе», граффити, посвященных Великой Отечественной войне, а также добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!»

К участию в конкурсах приглашаются обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет (включительно).

Принять участие во флешмобе «Фото Победителя», который проводится совместно с ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», может любой пользователь социальных сетей. При отсутствии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допускается публикация о любом участнике Великой Отечественной войны.

Дополнительная информация о проведении акции размещена в группе в социальной сети «ВКонтакте» и аккаунте «Instagram».

Информацию по вопросам организации и проведения акции можно получить также по электронной почте [email protected]