Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.44

EUR 79.19 ↓

2 июля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
01.07.20: всего с COVID-19 - 5405 (за сутки 44), выздоровели - 3104, скончались - 18. Пневмонии (29.06): всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сплоченность жителей Башкирии на голосовании-пример для других регионов: Толкачев

ПОЛИТИКА

Явка более чем в 90 процентов, продемонстрированная в республике, может служить примером для многих других регионов страны, – считает председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. По его мнению, это пример даже не политической активности, а элементарной сознательности жителей республики, понимающих, что предложенные поправки будут определять путь развития страны на долгий период, коснутся не только абстрактной судьбы государства в целом, но и их собственной судьбы, судеб их детей.

«С учетом пандемии коронавируса и летнего дачно-отпускного сезона столь высокую явку вряд ли даже кто-либо смог бы заранее прогнозировать. При этом пик активности пришелся именно на заключительный день голосования. Накануне я объехал избирательные участки в нескольких районах республики и убедился лично, насколько массово избиратели шли голосовать», — отметил Константин Толкачев.
Спикер парламента отметил, что высокую явку показали в республике не только жители села, но и города.
«Городской электорат, традиционно отличающийся меньшей активностью, в этот раз также продемонстрировал явку, которая значительно превосходит показатели любого обычного голосования, – сказал Константин Толкачев. – Это свидетельствует о сплоченности региона, как и результат голосования – более 88 процентов избирателей поддержали поправки. При этом, разумеется, надо уважать голос каждого проголосовавшего».

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию, Госсобрание РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Работа детских лагерей и продление самоизоляции для лиц 65+ в Башкирии: изменения в указе
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность». Поправки вступили в силу с 29 июня. В частности, руковод
В Башкирии за сутки пропали двое детей: четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик
В городе Октябрьский за сутки пропали двое детей. 30 июня в районе обеда первую ориентировку сотрудники Росгвардии Башкирии получили на четырехлетнюю дев
Всем нам важно высказать свою позицию: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин
Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин сегодня в числе других жителей Башкортостана принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России
В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра составила 71,5%
По данным на 10 утра в Башкортостане явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 71,5%. Председатель ЦИК республики Илона Макаренко н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть