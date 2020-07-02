Сплоченность жителей Башкирии на голосовании-пример для других регионов: Толкачев

Явка более чем в 90 процентов, продемонстрированная в республике, может служить примером для многих других регионов страны, – считает председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. По его мнению, это пример даже не политической активности, а элементарной сознательности жителей республики, понимающих, что предложенные поправки будут определять путь развития страны на долгий период, коснутся не только абстрактной судьбы государства в целом, но и их собственной судьбы, судеб их детей.

«С учетом пандемии коронавируса и летнего дачно-отпускного сезона столь высокую явку вряд ли даже кто-либо смог бы заранее прогнозировать. При этом пик активности пришелся именно на заключительный день голосования. Накануне я объехал избирательные участки в нескольких районах республики и убедился лично, насколько массово избиратели шли голосовать», — отметил Константин Толкачев.

«Городской электорат, традиционно отличающийся меньшей активностью, в этот раз также продемонстрировал явку, которая значительно превосходит показатели любого обычного голосования, – сказал Константин Толкачев. – Это свидетельствует о сплоченности региона, как и результат голосования – более 88 процентов избирателей поддержали поправки. При этом, разумеется, надо уважать голос каждого проголосовавшего».

Спикер парламента отметил, что высокую явку показали в республике не только жители села, но и города.