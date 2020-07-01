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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сообщили о вбросе двух бюллетеней: в возбуждении дела отказано

ПОЛИТИКА

На избирательном участке №2163 в Ишимбайском районе Башкирии сообщили о вбросе бюллетеней. Заявитель сообщил о том, что его сестра зашла в кабинку для голосования по поправкам в Конституцию РФ, где позднее у нее обнаружилось два бюллетеня, которые впоследствии оказались в урне.

На место были вызваны сотрудники полиции и обращение зарегистрировали. В ходе проверки председатель УИК № 2163 Анур Каримов подтвердил, что гражданка получила на руки только один бюллетень для голосования. Этот же факт подтвердил и наблюдатель. Со слов председателя УИК и главы сельского поселения, заявитель является безработным, имеет связи с криминалитетом и является провокатором.

29 июня сотрудниками полиции вынесено определение об отказе в возбуждении административного производства по ст. 5.22 КоАП РФ ввиду того, что факт выдачи двух бюллетеней одному гражданину не подтвердился.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, Конституция
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