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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сильны традиции и доверие к власти:вице-президент АН РБ Александр Дегтярев

ПОЛИТИКА

По мнению вице – президента Академии наук Башкортостана, доктора экономических наук Александра Дегтярева в Башкортостане на настроения участников голосования по поправкам в Конституцию РФ повлияли три главных фактора.

«Во-первых, фактор доверия к власти, к федеральной и особенно региональной. Люди очень тонко чувствуют, когда возникает разрыв между обещаниями и исполнениями. На сегодняшний день региональная власть в Башкирии строит свою политику в социальной сфере и экономике таким образом, что сказанное всегда выполняется. Если сказали о новых рабочих местах – то они появляются. То же самое с социальными гарантиями. Второй фактор связан с сильными традициями нашего многонационального народа Башкортостана, который всегда активно участвует в выборной компании любого уровня. Эта традиция особенно проявляется тогда, когда надо всем миром принимать очень ответственные решения. И третий фактор – это здравый смысл. Дело в том, при голосовании за поправки в Конституцию сошлись интересы трех поколений. Старшее поколение, кому уже за 65 голосуют за 75 статью, где говорится о гарантиях для пенсионеров. Тем, кому уже исполнилось 40 лет, голосуют за поправки, направленные на защиту семьи и брака. А молодежь сегодня голосует за поправки в защиту детей, за поддержку волонтеров и частной инициативы. Все вместе мы голосуем за историческую правду, преемственность и память нашего многонационального народа, защиту государства и ее суверенитета. Я думаю, что и результат по поддержке поправок будет таким же высоким и эффективным, как и явка», — сказал вице – президент Академии наук Башкортостана.
По мнению Александра Дегтярева важно и то, что впервые в Конституции прописываются полномочия местной власти, и они впервые включаются в вертикаль публичной власти.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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