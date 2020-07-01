Каждый житель Башкирии нашел свои поправки: юрист Игорь Кузнецов
Каждый житель республики, который сегодня пришел на участки для голосования, нашел свои поправки, за которые он голосовал, отметил, комментируя высокую явку, доцент кафедры государственного права Института права БашГУ, кандидат юридических наук Игорь Кузнецов.
«Одни считают, что поправки закрепляют норму перехода к парламентской форме власти, другим очень нравится упоминание государствообразующего народа или упоминание Бога. Многие видят позитивный момент в том, что согласно поправкам в Конституцию будут индексироваться пенсии и зарплаты. Поправок в Основной закон много и в них досконально может разобраться, конечно, только, наверное, профессиональный юрист. Но каждый в них нашел свое личное. Я сам сходил, проголосовал и лично убедился, что явка действительно большая и для меня в какой-то степени это стало удивительным», — отметил Игорь Кузнецов.
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