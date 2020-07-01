В Уфе на участках продавали яйца по рублю за штуку и раздавали браслеты «Рахмат»

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

Сегодня на избирательных участках Уфы, в которых побывали корреспонденты агентства «Башинформ», шел обычный процесс голосования. Уже было видно, что основной процент желающих посетили участки и выразили свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию России. На участке, расположенном в Башкирском государственном университете, шла активная распродажа куриных яиц по одному рублю за штуку. По словам продавцов, люди сразу брали по несколько десятков, учитывая практически бросовую цену за одно яйцо. Здесь же происходила раздача браслетов акции «Рахмат». Предъявив эти браслеты, можно воспользоваться скидками у партнеров акции. Полный перечень партнеров и условия акции на сайте ufarahmat.com.

Напомним, что процедура голосования проходила по новым правилам. На входе в избирательный участок всем измеряли температуру, выдавали защитную маску, перчатки, спиртовую салфетку и индивидуальную ручку. Кроме того, на входе в помещение расположен специальный коврик, пропитанный антисептическим средством. Свою помощь членам комиссий оказывали волонтеры, которые в том числе проводили и сбор подписей за присвоение Уфе почетного звания «Город трудовой доблести».

Перед входом в среднюю школу №45, где расположился избирательный участок №102, работал передвижной кардиологический центр здоровья, где желающие могли пройти осмотр и получить консультацию врачей. На участке нам рассказали, что помещения для голосования периодически дезинфицировались. Особое внимание при этом уделялось местам повышенной проходимости и поверхностям общего пользования — дверным ручкам, столам.

В целом по словам членов УИК, голосование прошло в спокойном режиме и жители Уфы проявили высокую гражданскую сознательность и активность. Явка в столице Башкортостана на 18 часов составила 85,1%.