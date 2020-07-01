Фото: Олег Яровиков Данные экзитпола в Башкирии: 92% проголосовавших выступили за поправки в Конституцию РФ Фото: Олег Яровиков

Согласно данным экзитпола, в Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 80,5%. Из разных социологических исследований следует, что 92% голосующих поставили галочку в графе «да», 7,5% жителей региона высказались против предлагаемых поправок, остальные – отказались отвечать на опрос исследователей.

Данные эксперты собирали в течение шести дней голосования на 100 избирательных участках республики.

«У нас не только не уменьшается, но и растет патерналистское настроение у граждан, — считает председатель правления социологического центра «Социс-эксперт» Рустем Латыпов. — Такой результат есть следствие авторитета главы республики и проведение накануне голосования ряда мощных популистских акций, которые смогли градус политической активности поднять, хотя, скорее всего, временно».

В 20.00 по местному времени все УИКи Башкирии закрылись. Начат подсчет голосов.