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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Высокая явка связана с активной позицией жителей Башкирии: Зампред ОП РБ Олег Галин

ПОЛИТИКА
Фото: социальные сети

Высокая явка связана с активной позицией жителей Башкирии: Зампред ОП РБ Олег Галин Фото: социальные сети

Сегодня в республике за ходом голосования по поправкам в Конституцию России наблюдает целый корпус общественных наблюдателей от ОП Башкортостана и он насчитывает более 30 тысяч человек. По словам заместителя председателя Общественной палаты Башкортостана Олега Галина, работают также две мобильные мониторинговые группы. Они выезжают на участки для проверки соблюдения избирательных прав граждан.

«Высокая явка связана во первых с тем, что голосование идет уже почти неделю и гражданам было очень удобно выбрать время и день голосования. Во вторых жители понимают, что всем важно принять участие в судьбоносном выборе для нашей страны, и каждый стремится выразить свою позицию», — отметил Олег Галин.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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