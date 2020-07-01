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Почетные граждане Уфы участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА

Почетные граждане Уфы приняли участие в голосовании по поправкам в основной закон страны. На УИКе №132 побывал Заслуженный врач РСФСР и Башкирской АССР Рашит Бадыков.

«Перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию была проделана большая работа, в том числе и организационная. Я голосую за важные и нужные поправки, которые готовились своевременно. Они гарантируют будущее нашей страны. Я как хирург-онколог выступаю за оказание качественной и доступной медицинской помощи», – сказал Рашит Бадыков.

Председатель Общественной палаты Уфы и почетный гражданин столицы Башкирии Айрат Шаммазов отметил, что также на избирательных участках можно оставить свою подпись за присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести».

«Полгода члены Общественной палаты Уфы собирали всю необходимую документацию для присвоения Уфе почетного Международного звания «Город трудовой доблести и славы». И вот, когда в январе этого года наш город его получил, Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». К этому моменту у нас было все подготовлено. И когда мы отправляли документы, то нам сказали, что на тот день мы единственный город, который документально все подтвердил», – прокомментировал Айрат Шаммазов.

Отметим, что в голосовании принимают участие Почетные граждане Уфы, в их числе Рима Баталова, Рашит Шакуров, Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, Леонора Куватова и другие.

Напомним, что сегодня последний день голосования. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 часов. Кроме того, оставить свою подпись за присвоение нашему городу почетного звания можно на каждом избирательном участке, а также в Музее истории города Уфы, который работает с 10.00 до 19.30 часов.

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция РФ, голосование
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