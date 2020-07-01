Фото: Олег Яровиков Уфа лидирует по явке в день голосования по поправкам в Конституцию: на 12 часов – 76,6% Фото: Олег Яровиков

В Башкирии явка в ходе голосования по поправкам в Конституцию страны на 12 часов 1 июля составила 76,3%. В Уфе активность составила 76,68%. Средняя явка по городам на это время составила 71,2%, а по районам – 77,5%. Секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова в ходе брифинга рассказала, что в республике впервые голосуют почти 32 тысячи молодых людей. А 203 участника голосования уже отметили свой 100 летний юбилей.

Процесс голосования и подведение его итогов в территориальных и участковых избирательных комиссиях обеспечивают 29 тысяч 395 членов комиссий. На общероссийском голосовании в Башкортостане свыше 345 тыс. участников голосования (более 11% от общего количества избирателей) имеют возможность проголосовать с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Комплексы задействованы на 229 избирательных участках.

Для участия в информационном освещении общероссийского голосования Центральной избирательной комиссией республики по заявлениям руководителей 117 редакций средств массовой информации выдано 474 аккредитационных удостоверения.