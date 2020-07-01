ЦИК Башкирии дала разъяснение о действующих аккредитациях для журналистов

В Уфе на избирательный участок 1 июля с помощью прошлогодней аккредитации [выдана к 8 сентября 2019 года – ред.] пытаются пройти журналисты и представители штаба Навального. ЦИК республики дала разъяснение.

«1 июля 2020 года и в дни, предшествовавшие ему, действительны только те аккредитационные удостоверения, которые выданы для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, о чем должно быть указано на таком удостоверении», — объяснили представители регионального ЦИКа.

Аккредитационные удостоверения, выданные представителям средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, не действуют.