Фото: Подслушано Нефтекамск В Башкирии неравнодушные горожане спасли ворону со сломанными лапками Фото: Подслушано Нефтекамск

Историю неравнодушного отношения к братьям нашим меньшим сняли на видео жители Нефтекамска. На проезжей части погибала ворона. По словам очевидцев, одна случайная прохожая заметила бедолагу, подошла, но помочь ей не решилась. Затем птица на грани жизни и смерти ждала помощи людей – мимо проехали два автомобиля. Третий – остановился.

«Я вышла, чтобы ее подобрать. Когда подошла ближе увидела, что у нее не работают лапки. Но летать она может. Хотя бы с дороги улетела», — написала спасительница вороны Юлия.

Многие героизма в поступке девушки не увидели, однако и не это подчеркнул автор ролика – неравнодушие и милосердие стали лейтмотивом опубликованных кадров.