В Нефтекамске проголосовала заслуженная учительница и депутат-коммунистка

Педагог Детско-юношеского центра «Венед», заслуженный учитель РБ, коммунистка с 50-летним стажем, депутат горсовета Нефтекамска от КПРФ Эмма Хазиева приняла участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. «Я вступила в компартию в год 100-летия Ленина, в 1970-м, мне было 25 лет. Преподавала историю. Для меня самая важная поправка — о запрете двойного гражданства. Все должно оставаться в стране – и люди, и деньги. А если уезжаешь – то совсем тогда уезжай. Вообще, я патриот, для меня главное, чтобы страна жила, как бы она не называлась – хоть СССР, хоть Россия, хоть Русь».

Досрочное голосование по поправкам в основной закон страны стартовало 25 июня. 1 июля жители республики могут проголосовать с 8 до 20 часов на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.