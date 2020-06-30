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Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции страны

ПОЛИТИКА
Фото: http://kremlin.ru/

Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции страны Фото: http://kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.

«Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», — сказал он в своем обращении к гражданам России.

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян.

«Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», — сказал Владимир Путин.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

В голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в том числе в дистанционном, по состоянию на утро 30 июня приняли участие 49 649 010 человек, явка составила 45,7%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Азат Гиззатуллин
Теги: Владимир Путин, голосование по поправкам в Конституцию РФ
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