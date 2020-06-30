Фото: стоп-кадр видео | Видео: соцсети/ ГТРК Башкортостан В Уфе свадебный кортеж перекрыл проспект Октября: водители пяти иномарок оштрафованы Фото: стоп-кадр видео | Видео: соцсети/ ГТРК Башкортостан

В Уфе 26 июня в соцсетях был опубликован пост о том, что на проспекте Октября машины из свадебного кортежа заняли сразу несколько полос. Иномарки перекрыли движение по оживленной магистрали, создав неудобства другим участникам дорожного движения.

«В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции были установлены участники кортежа — водители автомобилей Hyundai Creta, Audi A8, Toyota Camry, Nissan Teana, BMW 528. Ими оказались молодые парни и девушки в возрасте от 23 до 32 лет», — прокомментировали агентству «Башинформ» дорожный инцидент в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

За нарушение правил остановки или стоянки машин на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, все водители привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 2000 рублей.