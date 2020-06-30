Римма Утяшева о голосовании по поправкам в Конституцию РФ: «Все в интересах людей»

В Башкирии продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Жители республики с 8 до 20 часов 30 июня и 1 июля могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

«Впервые в истории Российской Федерации мы вносим поправки, впервые проводим голосование в течение недели – это все в интересах людей. Так получилось, что времена наступили серьезные, в этой ситуации мы не можем оставаться безучастными к здоровью наших избирателей», — прокомментировала агентству «Башинформ» это историческое событие председатель совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан», депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.

Как медик с многолетним стажем она также отметила, что в целях безопасности избирателей на каждом участке для голосования проводится тщательная регулярная уборка и дезинфекция помещений УИКов – вплоть до дезинфекции дверных ручек.

Для минимизации контактов между людьми обеспечена безопасная дистанция, помимо привычной разметки на полу, работают и с организацией пространства: мебель на участках расставлена так, чтобы поддерживать рекомендованную дистанцию 1,5 – 2 метра.

Кроме того, на избирательных участках работают тепловизоры, которые измеряют температуру у всех, приходящих на участок. Гражданам, у которых температура окажется повышенной, тоже дадут возможность проголосовать – но в отдельном помещении.

Все избирательные участки полностью оснащены средствами индивидуальной защиты: маски и перчатки на участках обязательны для всех. Каждому избирателю выдаются одноразовые ручки.

Напоминаем, для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в голосовании, предусмотрено голосование на дому. Прием заявлений (обращений) будет продолжаться до 17 часов по местному времени 1 июля 2020 года через информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20 либо телефонам (347) 280-95-06, (347) 280-96-34 – «Горячая линия» ЦИК Башкирии.