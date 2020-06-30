Фото: слайд презентации Тимербулата Каримова В Уфе на форуме урбанистики представили новую концепцию улицы Октябрьской Революции Фото: слайд презентации Тимербулата Каримова

В Уфе на форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» председатель Совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов, внук народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима представил концепцию преобразования улицы Октябрьской Революции в современное общественное пространство, сообщает РБК-Уфа.

«Уфа — город где я родился, и считаю возможным сохранить и воссоздать ее утраченный исторический облик», — отметил Тимербулат Каримов и поделился опытом развития Плеса.

По его словам, город сохранил свою уникальность. Здесь впервые в новейшей истории были выработаны и утверждены детальные правила застройки, регламентированы требования к материалам, формам фасадов, заборов, крыш.

Воссоздать историческую среду возможно и на улице Октябрьской Революции в центре Уфы, считает Тимербулат Каримов. На отрезке протяженностью 980 метров, от улицы Цюрупы до проспекта Салавата Юлаева, находится большое количество памятников каменной и деревянной архитектуры. Все это позволит сформировать уникальный туристический кластер, включающий Университетский двор, Аллею особняков, Церковный двор, Торговый променад.

Проект предусматривает реорганизацию транспортного потока с односторонним движением от улицы Воровского до улицы Ленина и перекрытием улицы Октябрьской Революции в выходные и праздничные дни.

По словам главного архитектора администрации Уфы Олега Байдина, работа над проектом в настоящее время идет и должна завершиться к 1 сентября.