Фото: Ксения Калинина В Башкирии врачи провели сложную операцию 11-летней пациентке с врожденным пороком сердца Фото: Ксения Калинина

В Башкирии врачи Республиканского кардиоцентра и Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева провели сложную операцию 11-летней пациентке. Девочке с рождения был поставлен диагноз «врожденный порок сердца».

Ребенок был под постоянным наблюдением специалистов Республиканского кардиоцентра. Ей уже провели несколько операций, но со временем у девочки появились жалобы на слабость и одышку.

Ранее проведенная операция не дала желаемого результата. Поэтому были приглашены специалисты московского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

«Операция проходила полтора часа. Ее сложность заключалась в том, что дефект был неудобно расположен. Особенности размера, формы, местоположения дефекта делали невозможным его закрытие «открытым способом». Поэтому методом выбора закрытия дефекта и компенсации сердечно-легочной недостаточности стал способ транскатетерного закрытия с помощью окклюдера», — рассказали в пресс-службе Минздрава РБ.

Совместная и слаженная работа специалистов дала положительные результаты: дефект был успешно закрыт, а состояние ребенка существенно улучшилось. Сейчас юная пациентка находится под наблюдением врачей кардиоцентра. Ее жизни ничего не угрожает.