Фото: Ксения Калинина Жительница Башкирии обратилась к спасателям за помощью в поисках супруга-велотуриста Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 29 июня 47-летний мужчина отправился в однодневный велопоход по маршруту ДНТ Александровский вал села Тирлянский Белорецкого района — хребет Инзерские зубчатки — туда и обратно.

В обед мужчина вышел на связь со своей женой и сообщил, что с ним все в порядке, скоро будет дома, но не вернулся. Женщина обратилась за помощью в экстренные службы. К поискам потерявшегося велотуриста незамедлительно приступили спасатели Белорецка Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

«Спасатели знают, что ночная тайга, отсутствие связи, холод и темнота являются факторами, которые негативно сказываются на состоянии потерявшегося человека. Кроме того, в лесах республики можно встретить медведей и других диких зверей. Одним словом — это не лучшее место для ночёвки неподготовленного туриста», — отметили в Госкомитете РБ по ЧС.

В этот раз все обошлось. Мужчина смог сам добраться до Кордона Миселя. Поняв, что сил продолжить свой маршрут у него нет, он обратился к местным жителям по поводу ночевки. А там уже его нашли спасатели, которые провели эвакуацию велотуриста. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.