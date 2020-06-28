Фото: ИА «Башинформ», сайт Уфимского планетария Какие астрономические явления ожидают жителей Башкирии в июле Фото: ИА «Башинформ», сайт Уфимского планетария

В июле жители Башкирии в небе увидят ряд астрономических явлений. Среди них — метеорный поток «Южные Дельта Аквариды», сближение и противостояние планет. Также в июле день сократится на 1 час 17 минут, сообщается на сайте Уфимского планетария.

4 ИЮЛЯ – ЗЕМЛЯ В АФЕЛИИ

В 14.42 часов по уфимскому времени Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты – афелий и будет находиться на максимальном расстоянии от Солнца -152 095 205 км.

6 ИЮЛЯ – СБЛИЖЕНИЕ САТУРНА, ЮПИТЕРА И ЛУНЫ

В ночь с 5 на 6 июля полная Луна пройдет рядом с Юпитером. Юпитер – очень яркая «звезда» на ночном и утреннем небе и сразу же обращает на себя внимание, но ночью 6 июля Юпитер слегка «побледнеет» в свете яркой полной Луны, которая пройдет рядом с ним, немного южнее. Слева от Юпитера видна ещё одна яркая «звездочка» — это Сатурн, уступающий Юпитеру в блеске и сопровождающий его по ночному летнему небу.

Первым на вечернем небе 5 июля появится Юпитер, он взойдет на юго-востоке в 22.13 часов, через несколько минут над горизонтом, почти одновременно – с разницей в 4 минуты, взойдут Сатурн и Луна, и будут видны до рассвета.

11 ИЮЛЯ — СБЛИЖЕНИЕ МАРСА И ЛУНЫ

В ночь с 11 на 12 июля убывающая Луна будет видна рядом с Марсом. Наиболее тесно Марс и Луна сблизятся вечером 11 июля в 23.30 часов: Луна пройдет в трёх градусах южнее Марса. Но оба светила в это время будут у нас ещё под горизонтом. Взойдут они после полуночи.

Марс в 00.26 часов, появившись над горизонтом на востоке, а Луна на 15 минут позже и будут видны вместе до рассвета. С восходом Солнца Марс «растает» в свете дня, а Луна, в фазе последней четверти, будет видна и на дневном небе, и зайдёт за горизонт только после полудня.

14 ИЮЛЯ – ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЮПИТЕРА

В 13.00 часов — в момент противостояния — Юпитер расположится на прямой, соединяющей Солнце и Землю, и будет находиться на кратчайшем в этом году расстоянии от Земли – 4.14 астрономических единицы, что составляет 619,2 млн. км. Его яркость достигнет максимального в этом году значения.

Противостоянием называют такое положение планеты на орбите, когда она оказывается на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля находится между планетой и Солнцем. Для земного наблюдателя планета в противостоянии отстоит от Солнца на 180 градусов и видна всю ночь, и это самое благоприятное время для ее наблюдения.

14 июля Юпитер взойдет в 21.35 часов за 10 минут до захода Солнца и вечером будет виден низко над горизонтом на юго-востоке на высоте менее 10 градусов в созвездии Стрельца как очень яркая звезда. На максимальную высоту над горизонтом в 13 градусов он поднимется в половине второго ночи — в момент кульминации – при пересечении небесного меридиана.

20 ИЮЛЯ – ПРОТИВОСТОЯНИЕ САТУРНА

В 03.28 часов Сатурн расположится на прямой, соединяющей Солнце и Землю, и будет находиться на кратчайшем в этом году расстоянии от Земли – 9.0 астрономических единицы, что составляет 1345,6 млн. км.

20 июля Сатурн взойдет в половине десятого вечера – за 10 минут до захода Солнца, и будет виден вечером на юго-востоке немного левее более яркого Юпитера. В половине второго ночи Сатурн пересечет небесный меридиан, и будет виден на точкой юга, поднявшись на максимальную высоту над горизонтом в 14,5 градуса. Зайдет Сатурн утром, через 15 минут после восхода Солнца.

С 12 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА – МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК «ЮЖНЫЕ ДЕЛЬТА АКВАРИДЫ»

С 12 июля по 23 августа ежегодно наблюдается метеорный поток «Южные Дельта Аквариды». Пик активности потока приходится в ночь с 28 на 29 июля. Свое название Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится радиант потока – созвездию Водолея. Радиант потока — это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Это не очень активный поток, даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Метеоры потока не очень яркие, имеющие желтоватый цвет. Наблюдать максимум «Южных Дельта Акварид» в этом году лучше после часа ночи и за городом — подальше от городской засветки неба.

ФАЗЫ ЛУНЫ В ИЮЛЕ

С 1 по 4 июля Луна (растущая) видна вечером и ночью, заходит до рассвета.

В полнолуние (5 июля) Луна видна всю ночь, восходит вечером на юго-востоке и заходит утром на юго-западе.

С 6 по 12 июля Луна (убывающая) видна ночью после полуночи.

С 13 по 17 июля Луна (убывающая) видна во второй половине ночи.

С 18 по 19 июля Луна (убывающая) видна утром.

В новолуние (20 июля) Луна не видна (находится между Землей и Солнцем и повернута к Земле неосвещенной стороной).

С 21 по 27 июля Луна (растущая) видна вечером, заходит до полуночи.

С 28 по 31 июля Луна (растущая) видна вечером, заходит после полуночи.

В ИЮЛЕ ДЕНЬ СОКРАТИТСЯ НА 1 ЧАС 17 МИНУТ

Достигнув максимальной продолжительности в день летнего солнцестояния (21 июня) 17 часов 14 минут, в июле день продолжает сокращаться и за месяц уменьшится на 1 час 17 минут.

В полдень Солнце всё ниже поднимается над горизонтом, и его полуденная высота уменьшается за месяц на 5 градусов.