Башкирский язык снова нуждается в защите?

Фото: пресс - служба Всемирного курултая башкир



Фото: пресс - служба Всемирного курултая башкир

Сегодня исполнительный комитет Всемирного курултая башкир провел круглый стол по вопросам организации изучения башкирского языка в школах и детских садах города Уфы. Есть многочисленные обращения в адрес общественной организации от родителей, которые считают, что нарушаются их законные права на изучение родного и государственного башкирского языка. В частности, поступают заявления с жалобой на руководителей образовательных организаций, которые пытаются влиять на их мнение, предлагая заменить изучение башкирского языка на другие предметы.

«На этой неделе к нам начали поступать обращения родителей. Они ранее написали заявления, в которых был выбран предмет «Башкирский государственный язык». К ним обратились с требованием переписать эти заявления со старыми датами. Кроме этого, учителей обязали провести классные собрания и сделать фотографии. Мы рассматриваем это как нарушение прав родителей — законных представителей детей. Проведение собраний и сбор заявлений происходит после завершения учебного года, когда учебные планы уже сформированы. Стоит отметить, по закону, заявления пишутся на ступень образования, то есть при поступлении, переходе в пятый и десятый классы. Однако требования переписать заявления поступили и родителям учеников других классов. Их выбор уже ранее сделан, и процесс обучения по данному предмету уже начат. Предложение в чатах с конкретным перечнем и готовыми бланками заявлений мы рассматриваем как давление на волеизъявление родителей. К нам также обратились учителя башкирского языка, которым было объявлено о сокращении количества их часов», — говорит заместитель председателя республиканской комиссии родителей при ВКБ Айгуль Атанова.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова, которая намерена на следующей неделе встретиться с родителями и дать разъяснения по интересующим их вопросам.

Начальник управления национального образования Министерства образования и науки республики Булат Зиннуров проинформировал, что во все районы были направлены методические рекомендации ведомства по организации процесса обучения и изучения родных языков. Они разработаны совместно с Рособрнадзором, согласно которым все заявления пишутся в 4 четверти. Уходя на каникулы, все педагоги знают учебный план на следующий год и свою нагрузку.

«Мы готовы рассмотреть все обращения родителей и учителей, для этого у нас организована горячая линия по вопросам изучения башкирского языка, номер 8 (347) 218 03 53», — разъяснил Булат Зиннуров.

Председатель президиума ВКБ, заместитель председателя Государственного Собрания-Курултая РБ Эльвира Аиткулова подчеркнула, что Всемирный курултай башкир будет держать ситуацию на контроле не только в Уфе, но и по всей республике.

«Возможность обучения родным языкам и государственному башкирскому в Башкортостане регламентируется статьями федерального и республиканского закона «Об образовании». Изучение родного, в том числе башкирского языка – это право каждого, кто считает это необходимым. Считаем возмутительным действия тех лиц, которые предлагают отказаться от изучения языка, а также игнорируют заявления родителей об открытии групп в детских садах и школах», — прокомментировала ситуацию Эльвира Аиткулова.

По итогам обсуждения протокол решения направлен в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова, администрацию Уфы, министерства образования республики и в прокуратуру.