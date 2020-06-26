Фото: сайт главы РБ На базе индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе откроется производство бумажной упаковки Фото: сайт главы РБ

В сентябре в Калининском районе Уфы на территории индустриального парка «ПромЦентр» откроется производство бумажной упаковки. Об этом сегодня на выездном «Промышленном часе» рассказал один из резидентов центра учредитель уфимского предприятия «Вэй Пак» Айнур Шакиров. Компания является крупным поставщиком картона и одноразовых бумажных стаканов для магазинов и сетей общественного питания.

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Индустриальный парк «ПромЦентр» создан в 2014 году на базе имущественного комплекса Уфимского машиностроительного завода. Сегодня на его территории размещаются порядка 80 промышленных производств, складских организаций, предпринимателей. Занято около 1350 рабочих мест. На базе парка действует торгово-выставочный комплекс «Гвардейский», где работают предприятия в сфере ритейла, предоставления услуг, общественного питания.

По словам гендиректора Павла Васильева, за шесть лет инвестиции в площадку превысили 1 млрд рублей. Два года назад введён в эксплуатацию новый корпус и, учитывая высокий интерес бизнеса, планируется построить еще один аналогичный объект площадью свыше 9 тысяч кв. м. Он откроется уже в ближайшее время.

Кроме того, предполагается расширить территорию индустриального парка и начать возведение новых помещений различного назначения. В связи с чем необходимо строить подъездные пути к площадке.

﻿«Получился хороший, интересный проект. Подобные точки роста нужно создавать и в других районах республики – в Нефтекамске, Агидели, – сказал Радий Хабиров. – Целесообразно продумать варианты размещения подобного парка и на территории Зауралья».

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Ещё один резидент индустриального парка, компания «Роботекс» осуществляет крупноузловую сборку голландских доильных роботов компании Lely, а также автоматизированных систем кормления и содержания крупного рогатого скота. Инновационная продукция уже используется на животноводческой ферме кооператива «Красная Башкирия» в Абзелиловском районе. Вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что сегодня многие республиканские фермеры рассматривают варианты модернизации животноводческих хозяйств, и проект в будущем займёт определённую долю рынка.