Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии коронавирусом заболели 858 медработников Фото: ИА «Башинформ»

По состоянию на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 858 медицинских работников Башкирии, сообщает издание «Коммерсант – Башкортостан» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что только за минувшие сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у пяти медицинских работников региона.

В общем числе инфицированных доля врачей и другого медперсонала составляет в республике около 17%.