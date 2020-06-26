Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12 ↓

EUR 77.54 ↑

27 июня Суббота

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
26.06.20: всего с COVID-19 - 5171 (за сутки 50), выздоровели - 2783, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9699, за сутки - 111.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии коронавирусом заболели 858 медработников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии коронавирусом заболели 858 медработников Фото: ИА «Башинформ»

По состоянию на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 858 медицинских работников Башкирии, сообщает издание «Коммерсант – Башкортостан» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что только за минувшие сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у пяти медицинских работников региона.

В общем числе инфицированных доля врачей и другого медперсонала составляет в республике около 17%.

ИА «Башинформ»
Теги: медики
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе прошли похороны братьев Мазовых: две версии их гибели
25 июня в столице Башкирии простились с братьями Мазовыми: 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью проводили в последний путь со всеми почестями, пишет КП-У
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, соо
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным синоптиков, вечером 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в регионе ожида
В Уфе раскрыто жестокое убийство женщины, пропавшей после продажи квартиры
В Уфе раскрыто жестокое убийство женщины, она пропала в прошлом году сразу же после продажи своей квартиры. Убийца задержан, тело погибшей обнаружено в л
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть