Во время пандемии отношение к медикам изменилось в лучшую сторону - Радий Хабиров
Фото: ИА «Башинформ»
Во время пандемии отношение к медикам изменилось в лучшую сторону - Радий Хабиров Фото: ИА «Башинформ»
Ситуация с коронавирусом изменила отношение общества к медикам в лучшую сторону, сказал сегодня в рамках праздничных мероприятий ко Дню медработника глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Вообще в последние годы мы уделяли медицине большое внимание. Но тот вызов, который пришёл к нам с коронавирусом, показал, что нам надо больше уделять внимание не только медицине, но и самим медикам, людям – врачам, фельдшерам, санитарам. Думаю, что нам есть, над чем здесь поработать. Но то, что в обществе в лучшую сторону изменилось отношение к медикам – это факт», — сказал руководитель региона. — День медицинского работника — особое событие. Это наше желание сказать медицинским работникам «Спасибо!» за их тяжёлый труд, за выдержку, мужество. В эти месяцы основной удар пришёлся на систему здравоохранения. Большое количество медиков, работая в больницах, заболели сами.Это, действительно, очень благородная история, поэтому сегодня наши силы брошены на то, чтобы медики почувствовали, что они – самые лучшие, самые достойные люди».
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