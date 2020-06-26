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В Уфе ко Дню медицинского работника впервые наградили орденом Григория Аксакова

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, Дмитрий Мухаметкулов

Фото: Олег Яровиков, Дмитрий Мухаметкулов

В Уфе в рамках награждения ко Дню медицинского работника впервые наградили орденом Григория Аксакова. Награждение орденом Григория Аксакова производится за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. Награды вручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«В последние годы мы уделяли медицине большое внимание. Но тот вызов, который пришел к нам с коронавирусом, показал, что нам надо больше уделять внимание не только медицине, но и самим медикам, людям – врачам, фельдшерам, санитарам. Думаю, что нам есть, над чем здесь поработать», — отметил глава республики.

Среди награжденных — заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Римма Утяшева, заведующий кафедрой хирургии с курсом эндоскопии института БГМУ Виль Тимербулатов, старшая медицинская сестра Белорецкой центральной районной клинической больницы Дина Мансурова, ректор БГМУ Валентин Павлов, старшая медсестра операционного блока Центральной городской больницы г. Сибая Наталья Ширшова, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров, врач-физиотерапевт детского поликлинического отделения Городской больницы г. Нефтекамска Дамир Фазлетдинов.

«Я даже прослезилась, такая большая награда, да еще под номером один. Спасибо моим родителям, жаль, что они не увидели мою награду, верю, что моим детям она будет примером», — говорит награжденная орденом под номером один Римма Утяшева.

Справка. Орден Григория Аксакова носится на левой стороне груди и при наличии орденов СССР, Российской Федерации располагается после них, при наличии орденов Республики Башкортостан — после ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан», ордена Дружбы народов, ордена Салавата Юлаева и ордена генерала Шаймуратова.

ИА «Башинформ»
Теги: награждение
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