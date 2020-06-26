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В Уфе для голосования по поправкам в Конституцию РФ открыты 435 избирательных участков

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Уфы

В Уфе для голосования по поправкам в Конституцию РФ открыты 435 избирательных участков Фото: администрация Уфы

В Уфе для голосования по поправкам в Конституцию РФ открыты 435 избирательных участка. Все они будут работать до 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня – с 8 до 14 часов). Все это сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Уже второй день с раннего утра уфимцы приходят на свои участки, чтобы проголосовать по поправкам в основной закон страны. Сегодня, 26 июня, на избирательном участке №172 свой голос отдала заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.

В ходе голосования она отметила, что на избирательном участке соблюдены все меры предосторожности – для граждан предусмотрен набор с индивидуальными средствами защиты – маски, перчатки и ручки. Также на входе в избирательные участки у всех измеряют температуру бесконтактными термометрами.

«Здесь организовано правильно – все разметки указаны, социальная дистанция соблюдается. Поэтому переживать за то, что можно заболеть, на территории избирательного участка не нужно. Помещения УИКов также обрабатываются», – добавила Сулейманова.

На избирательных участках также можно проголосовать за присвоение Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Принять участие в сборе подписей могут все жители республики старше 14 лет.

«Надо поддержать Уфу, потому что такое большое количество промышленных предприятий и людей в годы Великой Отечественной войны работали на территории нашего города, – обратилась к уфимцам Алина Сулейманова. – Если мы вместе будем бережно хранить память, будущее есть и у страны, и у региона, и у нашего любимого города».

В мэрии напомнили, что всем избирателям, принявшим участие в голосовании, вручают специальные бумажные браслеты «Рахмат». Он позволяет получить скидки на предприятиях торговли (магазины), сферы бытового обслуживания (ателье, парикмахерские, автосервисы, химчистки), в учреждениях здравоохранения (медицинские центры, аптеки), культуры (музеи), спорта (фитнес-клубы). Также обладателям браслетов 1 июля будет предоставлена возможность бесплатно воспользоваться услугами городского общественного транспорта «Башавтотранс» и электротранспорта. Акция действует до 1 июля включительно.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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