Андрей Назаров назвал поправки в Конституцию РФ необходимостью для страны
Фото: Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов
26 июня первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ, а также сбора подписей за присвоение Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Он опустил бюллетень, придя на избирательный участок №109 в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе.
«На мой взгляд, каждый человек должен выражать свое мнение к любой инициативе государства, будь оно положительное или отрицательное. Такая активная гражданская позиция — это то, что должно отличать нормального гражданина любой страны. Нельзя просто сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит. Тем более что Конституция – это основной документ нашей страны. Я уверен, подавляющее большинство граждан совершенно точно придут на избирательные участки и выразят свое мнение. В этом у меня нет никаких сомнений. Жители Башкортостана всегда показывали в этом свою активность, думаю, и на этот раз граждане будут голосовать, может быть, даже активнее», — отметил он.По мнению Назарова, предлагаемые изменения в Конституции РФ соответствуют ожиданиям большинства жителей нашей страны.
«Я считаю, это то, что необходимо было сделать. Все взвешено, все продумано, все соответствуют тому, чтобы наша страна могла двигаться вперед и улучшать жизнь наших граждан», — добавил вице-премьер.
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