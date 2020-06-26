Эльвира Аиткулова: «В Конституции 2020 года нашли отражение многие запросы общества»









Заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель президиума Всемирного курултая (конгресса) башкир Эльвира Аиткулова рассказала агентству «Башинформ» о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Сегодня я проголосовала на участке по месту жительства. Активность людей достаточно высокая, несмотря на то, что рабочий день: пришлось ждать, когда освободится кабинка, и после меня были люди, — сообщила депутат. — Организация работы участковых избирательных комиссий высокая, для каждого предусмотрены маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. Работа организована так, что меры безопасности соблюдаются, находясь на участке, не подвергаешь себя риску».

Эльвира Аиткулова отметила, что голосование за поправки в Конституцию — это реальная возможность выразить отношение к основному закону страны и в основном законе страны нашли отражение многие запросы общества:

«Надо сказать, что с 1993 года Конституция страны меняется впервые и, конечно, Россия образца 1993 и 2020 года — две большие разницы, современные реалии отличаются. То, что многие запросы общества нашли отражение в Конституции — очень радует, я сама отметила бы отдельно поддержку семьи, материнства, детства, заботу о престарелых родителях. Конечно, заслуживает внимания, что в Конституции появилась отдельная статья по поддержке культуры. Мы видим, что в последние годы акцент государства на культуре достаточно серьезный, но то, что культура является достоянием и будет охраняться государством, — это дает дополнительные гарантии. Радует, что впервые появились статьи, которые касаются предпринимательства. Конечно, широкий спектр мер по устройству государственной власти в нашей стране, который поможет сохранять устойчивость нашей политической системы. Надеюсь, что мое решение поддержать внесение изменений в Конституцию будет способствовать тому, что действительно наша страна будет также поступательно развиваться».

Эльвира Аиткулова призвала всех сходить на участки и отдать свой голос. Депутат отметила, что со вчерашнего дня, когда началось голосование, многие ее коллеги уже проголосовали.