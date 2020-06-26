Раиль Асадуллин о голосовании по поправкам в Конституцию РФ: «Мне важно подать пример»

Председатель комитета Госсобрания Башкирии Раиль Асадуллин уже в первый день досрочного голосования, 25 июня, посетил избирательный участок и выразил свою позицию относительно предлагаемых поправок в основной закон страны.

«Для меня участие в голосовании – это призыв. И как учителю с многолетним стажем мне было важно проголосовать в первый же день и, тем самым, подать пример остальным», — говорит парламентарий.

Раиль Асадуллин также отметил, что ему близки и понятны те поправки, которые, прежде всего, касаются усиления социальной ориентированности нашего государства. Это те поправки, которые касаются социальной сферы, образования, науки.

«На мой взгляд, они позволят и в дальнейшем совершенствовать эти сферы и повысят благосостояние людей», — добавил собеседник агентства «Башинформ».

Досрочное голосование стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня – с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.